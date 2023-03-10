«Голден Стэйт» могут установить анти-рекорд НБА

Действующие чемпионы «Голден Стэйт» могут установить анти-рекорд лиги как команда с худшим результатом на выезде, сумевшая выйти в плей-офф.

На данный момент «Уорриорз» победили в выездной встрече лишь 7 раз при 26 поражениях.

Худшим результатом за последние 50 лет является 8-33 – у « » 1987/88 и « » 1985/86.

В расписании гостевых встреч « » осталось 8 матчей – пять из которых пройдут в рамках турне.

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