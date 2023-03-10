«Голден Стэйт» могут установить анти-рекорд НБА

Теги Чикаго Голден Стэйт Сан-Антонио НБА Баскетбол

Действующие чемпионы НБА «Голден Стэйт» могут установить анти-рекорд лиги как команда с худшим результатом на выезде, сумевшая выйти в плей-офф.

На данный момент «Уорриорз» победили в выездной встрече лишь 7 раз при 26 поражениях.

Худшим результатом за последние 50 лет является 8-33 – у «Сан-Антонио» 1987/88 и «Чикаго» 1985/86.

В расписании гостевых встреч «Голден Стэйт» осталось 8 матчей – пять из которых пройдут в рамках турне.

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5 комментариев

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Neo97
Ответ Archer_Great
Даллас сольется, думаю, без Луки. Тут шансы отдал бы больше ГСВ. Хьюстон - понятно, вероятно выиграют воины. Атланта, визуально, чаще проигрывает ГСВ, чем выигрывает (Янг не тянет на роль нового Карри, но при этом каждый раз в очной встрече пытается) Портленд - это как Лебронто, только Портленд и для ГСВ, так что я бы не был категоричен. Итого, 2-4 победы при 4-6 поражениях, можно взять усредненные 3-5. Посмотрим в итоге)
Проблема в том, что они на выезде весь сезон сливают командам, которым, казалось бы, проиграть невозможно
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Додик Аксель
Ответ Archer_Great
Даллас сольется, думаю, без Луки. Тут шансы отдал бы больше ГСВ. Хьюстон - понятно, вероятно выиграют воины. Атланта, визуально, чаще проигрывает ГСВ, чем выигрывает (Янг не тянет на роль нового Карри, но при этом каждый раз в очной встрече пытается) Портленд - это как Лебронто, только Портленд и для ГСВ, так что я бы не был категоричен. Итого, 2-4 победы при 4-6 поражениях, можно взять усредненные 3-5. Посмотрим в итоге)
Для разнообразия в прогнозах поставлю 2:6 )
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Archer_Great
Ответ La Corsa
Оставшиеся матчи на выезде: Клипперс Атланта Мемфис Хьюстон Даллас Денвер Сакраменто Портленд Похоже на 1-7)
Даллас сольется, думаю, без Луки. Тут шансы отдал бы больше ГСВ.
Хьюстон - понятно, вероятно выиграют воины.
Атланта, визуально, чаще проигрывает ГСВ, чем выигрывает (Янг не тянет на роль нового Карри, но при этом каждый раз в очной встрече пытается)
Портленд - это как Лебронто, только Портленд и для ГСВ, так что я бы не был категоричен.

Итого, 2-4 победы при 4-6 поражениях, можно взять усредненные 3-5. Посмотрим в итоге)
+3
-1
+2
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Tim Timson
Ответ La Corsa
Оставшиеся матчи на выезде: Клипперс Атланта Мемфис Хьюстон Даллас Денвер Сакраменто Портленд Похоже на 1-7)
думаю будет 4-4)
+1
-1
0
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La Corsa
Оставшиеся матчи на выезде:
Клипперс
Атланта
Мемфис
Хьюстон
Даллас
Денвер
Сакраменто
Портленд
Похоже на 1-7)
+3
-3
0
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