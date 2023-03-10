«Голден Стэйт» могут установить анти-рекорд НБА
Действующие чемпионы НБА «Голден Стэйт» могут установить анти-рекорд лиги как команда с худшим результатом на выезде, сумевшая выйти в плей-офф.
На данный момент «Уорриорз» победили в выездной встрече лишь 7 раз при 26 поражениях.
Худшим результатом за последние 50 лет является 8-33 – у «Сан-Антонио» 1987/88 и «Чикаго» 1985/86.
В расписании гостевых встреч «Голден Стэйт» осталось 8 матчей – пять из которых пройдут в рамках турне.
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Хьюстон - понятно, вероятно выиграют воины.
Атланта, визуально, чаще проигрывает ГСВ, чем выигрывает (Янг не тянет на роль нового Карри, но при этом каждый раз в очной встрече пытается)
Портленд - это как Лебронто, только Портленд и для ГСВ, так что я бы не был категоричен.
Итого, 2-4 победы при 4-6 поражениях, можно взять усредненные 3-5. Посмотрим в итоге)
Клипперс
Атланта
Мемфис
Хьюстон
Даллас
Денвер
Сакраменто
Портленд
Похоже на 1-7)