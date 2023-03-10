Диллон Брукс ответил Дрэймонду Грину: «Я играю лучше, чем он, и не дерусь с партнерами по команде»

Форвард « » в раздевалке после победы над «Голден Стэйт» (131:110) ответил («Уорриорз»), который накануне заявил, что «Гризлис» не выиграть чемпионат с таким игроком, как Брукс.

«Я не смотрел его видео, но партнеры показатели мне. Это смешно. Я игрок не чемпионского уровня? Не знаю. Посмотрим, как они поступят с ним по окончании сезона.

Нет, он не разозлил меня, потому что я знаю, что играю лучше, чем он. Я умею все, что он делает, это легко.

Он пытался настроить моих партнеров по команде против меня, это удар ниже пояса. Вот такой он игрок. Это мои парни, мы выросли вместе. Я не дерусь с партнерами по команде, а сажусь и разговариваю с ними. Я не раскалываю их, а пытаюсь объединить. И никого из них не вырубал, как бы мне ни хотелось.

Грин использует мое имя для продвижения своего подкаста, он должен сказать спасибо», – заявил Брукс.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф