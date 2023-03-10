Диллон Брукс ответил Дрэймонду Грину: «Я играю лучше, чем он, и не дерусь с партнерами по команде»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс в раздевалке после победы над «Голден Стэйт» (131:110) ответил Дрэймонду Грину («Уорриорз»), который накануне заявил, что «Гризлис» не выиграть чемпионат с таким игроком, как Брукс.

«Я не смотрел его видео, но партнеры показатели мне. Это смешно. Я игрок не чемпионского уровня? Не знаю. Посмотрим, как они поступят с ним по окончании сезона.

Нет, он не разозлил меня, потому что я знаю, что играю лучше, чем он. Я умею все, что он делает, это легко.

Он пытался настроить моих партнеров по команде против меня, это удар ниже пояса. Вот такой он игрок. Это мои парни, мы выросли вместе. Я не дерусь с партнерами по команде, а сажусь и разговариваю с ними. Я не раскалываю их, а пытаюсь объединить. И никого из них не вырубал, как бы мне ни хотелось.

Грин использует мое имя для продвижения своего подкаста, он должен сказать спасибо», – заявил Брукс.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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12 комментариев

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Epicman
Ответ Nightyork97
Ну тут точно, посмотрим на мост с их налогом как они пульнут в Грина 35 $млн Дреймонд может кричать что угодно, но сегодня его Брукс уничтожил. Так ещё и за пределами площадки в одну калитку. Чувствуется, что Грина вышвырнут на улицу как пса после сезона, а Пул наконец начнёт играть без давления в коллективе. Причем самое мерзкое, что Керр стал выгораживать Грина после истории с Пулом. А Карри и Томпсон затерпели и не заступились за Пула.
че, как там портленд? снова ничего не светит?(
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Мага2101
Брукс петух с лицом кабана) Как же смешно когда такие ноунэймы ничего не выигравшие пытаются быть тафгаями)) жду когда они вылетят в первом раунде, чтобы просто показали его грустным уходящим с площадки
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Мага2101
Ответ Tim Timson
Грину бы в Мемфис?)
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 в голос
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Birdman NBA
Да вот только 1й игрок 4х кратный чемпион, дпой, мотор одной из сильнейших команд в истории. А 2й эмм просто 27 летний (на минутку) Брукс.
+3
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+3
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Tim Timson
Грину бы в Мемфис?)
+1
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AaaaRrrr
Теорема Эскобара
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mastadon
Особенно Брукс в нападении хорош, 20 раз бросил, 10 очков набрал
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Xell
Дет сад
+1
-1
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totocash
Ну Грину вообще респект, что пулу втащил. Надо бы повторить для профилактики, а то малец полную дичь творит. Ещё не вечер, увидим в конце сезона кто оказался прав
+5
-4
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Light Yagami
Не, мы просто обязаны это райвэрли увидеть в плей-офф. Брукс борщанул, конечно, про могу всё, но то, что с атмосферой у гриззлиз всё в порядке – это факт. Пацаны там дерзкие собрались, но видно, что кайфуют от игры все.
+16
-2
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stereodamage!
Брукс с партнерами не дерется, только с соперниками)
+4
0
+4
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Nightyork97
Ну тут точно, посмотрим на мост с их налогом как они пульнут в Грина 35 $млн Дреймонд может кричать что угодно, но сегодня его Брукс уничтожил. Так ещё и за пределами площадки в одну калитку. Чувствуется, что Грина вышвырнут на улицу как пса после сезона, а Пул наконец начнёт играть без давления в коллективе. Причем самое мерзкое, что Керр стал выгораживать Грина после истории с Пулом. А Карри и Томпсон затерпели и не заступились за Пула.
+7
-8
-1
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