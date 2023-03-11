Джейлен Брансон пропустит игру с «Клипперс» после того, как усугубил травму стопы

Разыгрывающий « » не выйдет на паркет в матче против « » в субботу из-за болей в левой стопе.

Брансон усугубил травму в конце второй четверти встречи с «Сакраменто» в четверг. Он не появлялся на площадке во второй половине.

Перед игрой с «Кингз» Джейлен пропустил два матча из-за проблем со стопой.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает