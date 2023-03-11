Джейлен Брансон пропустит игру с «Клипперс» после того, как усугубил травму стопы

Теги травмы Клипперс Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не выйдет на паркет в матче против «Клипперс» в субботу из-за болей в левой стопе.

Брансон усугубил травму в конце второй четверти встречи с «Сакраменто» в четверг. Он не появлялся на площадке во второй половине.

Перед игрой с «Кингз» Джейлен пропустил два матча из-за проблем со стопой. 

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2 комментария

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Xell
Ответ lecter666_destiny
Ну да, как обычно с ЛАЛ выйдет играть в след.матче.
Дило его ушатает пофиг)) Главное чтоб Дэвис опять не спал.
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+1
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lecter666_destiny
Ну да, как обычно с ЛАЛ выйдет играть в след.матче.
0
-2
-2
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