Джеймс Харден обошел Майкла Джордана и стал 6-м в истории НБА по количеству точных штрафных

Теги Майкл Джордан Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден в пятничном матче против «Портленда» (120:119) реализовал свой 7 328-й бросок с линии штрафных за карьеру.

Таким образом, Харден обошел легендарного Майкла Джордана (7 327) по количеству точных штрафных и поднялся на 6-е место в истории НБА по этому показателю.

В пятерку лидеров входят Карл Мэлоун (9 787), Мозес Мэлоун (8 531), Кобе Брайант (8 378), Леброн Джеймс (8 060) и Оскар Робертсон (7 694).

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

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1 комментарий

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Александр Hunter
Вот это Харден! Пуляка штрафняка
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