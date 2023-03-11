Джеймс Харден обошел Майкла Джордана и стал 6-м в истории НБА по количеству точных штрафных

Разыгрывающий «Филадельфии» в пятничном матче против «Портленда» (120:119) реализовал свой 7 328-й бросок с линии штрафных за карьеру.

Таким образом, Харден обошел легендарного (7 327) по количеству точных штрафных и поднялся на 6-е место в истории по этому показателю.

В пятерку лидеров входят Карл Мэлоун (9 787), Мозес Мэлоун (8 531), Кобе Брайант (8 378), Леброн Джеймс (8 060) и Оскар Робертсон (7 694).

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей