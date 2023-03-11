Джеймс Харден о победном броске Эмбиида: «Поэтому он и является MVP этой лиги»

Защитник «Филадельфии» отдал должное центровому команды , который стал автором победного попадания в матче с « » (120:119).

«Поэтому Джоэл и является MVP этой лиги. Он работает над этим каждый день», – заявил Харден.

Эмбиид забросил с сопротивлением Юсуфа Нуркича при «-1» за 1,1 секунды до финальной сирены.

На счету Эмбиида 39 очков (13 из 20 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 38 минут.

«Сиксерс» удалось победить, несмотря на отставание «-21» по ходу встречи.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает