Джеймс Харден о победном броске Эмбиида: «Поэтому он и является MVP этой лиги»

Теги Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден отдал должное центровому команды Джоэлу Эмбииду, который стал автором победного попадания в матче с «Портлендом» (120:119).

«Поэтому Джоэл и является MVP этой лиги. Он работает над этим каждый день», – заявил Харден.

Эмбиид забросил с сопротивлением Юсуфа Нуркича при «-1» за 1,1 секунды до финальной сирены.

На счету Эмбиида 39 очков (13 из 20 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 38 минут.

«Сиксерс» удалось победить, несмотря на отставание «-21» по ходу встречи.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kc6nxy8whs
Эмбиид MVP!!! 10000000%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lay's
Но действующий мвп Жокер О_О как он может являться, если он не выигрывал? Заслуживать - ладно, но являться - спорно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trappy_Mane
Вообще, кто бы что не говорил. Но Борода оооочень сильно симпатизирует как личность, человек сам являлся MVP лиги (по моему субъективному мнению, втрой раз его обокрали). Поумерил своё эго, перестроил игру, и показывает классную игру! Не говоря, мы ещё не определись, кто в нашей команде «первый номер»
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий