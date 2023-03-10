Пол Рид расскал о своем взаимодействии с Джеймсом Харденом

Центровой «Филадельфии» Пол Рид рассказал о синергии со звездным разыгрывающим команды .

«Я просто осознал, что он великолепный игрок один на один. Теперь понимаю, какие решения он любит принимать на разных сторонах площадки. Когда мне нужно поставить заслон, чтобы отвлечь от него защитника, а когда не нужно.

Это те вещи, которые я перенимаю у Джеймса, а также у других ребят из нашей команды. Просто чем больше я нахожусь здесь, тем больше я могу узнать как облегчить партнерам броски», – сказал баскетболист во время тренировки.

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