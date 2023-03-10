Пол Рид расскал о своем взаимодействии с Джеймсом Харденом
Центровой «Филадельфии» Пол Рид рассказал о синергии со звездным разыгрывающим команды Джеймсом Харденом.
«Я просто осознал, что он великолепный игрок один на один. Теперь понимаю, какие решения он любит принимать на разных сторонах площадки. Когда мне нужно поставить заслон, чтобы отвлечь от него защитника, а когда не нужно.
Это те вещи, которые я перенимаю у Джеймса, а также у других ребят из нашей команды. Просто чем больше я нахожусь здесь, тем больше я могу узнать как облегчить партнерам броски», – сказал баскетболист во время тренировки.
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