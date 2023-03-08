20 очков, 9 подборов и 6 блок-шотов Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть в гостях «По-Ортез»

«Метрополитан» в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А обыграл в гостях «По-Ортез» (78:76).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, 9 подборов и 6 блок-шотов.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл