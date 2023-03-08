20 очков, 9 подборов и 6 блок-шотов Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть в гостях «По-Ортез»

Теги По-Ортез НБА видео чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Метрополитан» в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А обыграл в гостях «По-Ортез» (78:76).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, 9 подборов и 6 блок-шотов.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

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4 комментария

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Антон Антонов
калеку из него в НБА сделают.
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БУГАЙ
Ответ armageddon123456
А первый то кто?
бронни джэймс ))))
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armageddon123456
Ответ БУГАЙ
2й номер драфта рулит
А первый то кто?
0
-1
-1
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БУГАЙ
2й номер драфта рулит
+1
-1
0
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