Чарльз Баркли: «Похоже, что Вембаньяма действительно великолепен, но это станет понятно только тогда, когда он попадет в НБА»

Теги Леброн Джеймс Кобе Брайант Кевин Гарнетт НБА Чарльз Баркли драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли сомневается, что французский форвард Виктор Вембаньяма начнет доминировать в НБА с первого дня.

«Все хотят заполучить этого парня, и похоже, что он действительно великолепен, но это станет понятно только тогда, когда он попадет в НБА.

Ему придется сильно прибавить физически. Игра в НБА жестче, чем игра против сборной Чехии. Ему предстоит играть против взрослых мужчин. И ему нужно будет защищаться против них, с чем у него будут большие проблемы.

Послушайте, я в НБА уже 40 лет, и я видел только одного парня, который пропустил университет и пришел в НБА готовым, и это Леброн. Кобе и Гарнетт были великолепны, но у них были проблемы в начале карьеры.

Станет ли он когда-нибудь великим игроком? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я хочу посмотреть, как он заиграет. Надеюсь, что он великолепен. Но я не могу сказать, что он придет в НБА и начнет доминировать, только потому, что он расправился с Чехией. Я в это не верю», – сказал Баркли.

Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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6 комментариев

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armageddon123456
Ответ Казимир Стыцько
Без мышечной массы будет Покушевским. Если наберёт массу- будет Эмбидом на максималках, причём очень и очень.
Ему если и нужна масса то не очень много, кг 10, не больше, иначе костя может не выдержать, да и стиль игры поменяется. А он хорош именно таким, какой он есть. Витёк это не Холмгрен, на которого без слез не глянешь, у него фактура другая, и смотрится визуально он намного более убедительно. Есть чуйка что чувак начнет сношать лигу буквально с 1 сезона если не будет несчастных случаев (так в траматичеости он не замечен)
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AT-55
Ответ armageddon123456
Так Вембаньяма уже играет не со школьниками а пацанами а против мужиков что в чемпионате Франции, что в составе сборной. Не, я понимаю что американцы верят в исключительность их университетской подготовки... Но тот же Дончич без университета вертит лигу как хочет, да и Йокич (чуть дольше раскачивался)
Правильно, как раз с Дончичем и обосрались скауты и "эксперты", не понимая, что чувак, набирающий стабильно 20 очков в Евролиге и на уровне сборных, с высокой вероятностью будет отгружать по 30 в НБА с их имитацией защиты. В итоге Дончич ушел на драфте не первым, что сейчас выглядит глупо. Но несмотря на это, начинается та же песня с Вембаньямой
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qdr1k
Ответ Xell
Второй Зайон. И если не угадает с командой, великим не станет, это аксиома в НБА.
Как он может угадать? Кто будет первым выбирать (Сан Антонио), туда и пойдет.
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Казимир Стыцько
Без мышечной массы будет Покушевским.
Если наберёт массу- будет Эмбидом на максималках, причём очень и очень.
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Xell
Второй Зайон. И если не угадает с командой, великим не станет, это аксиома в НБА.
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-3
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armageddon123456
Так Вембаньяма уже играет не со школьниками а пацанами а против мужиков что в чемпионате Франции, что в составе сборной. Не, я понимаю что американцы верят в исключительность их университетской подготовки... Но тот же Дончич без университета вертит лигу как хочет, да и Йокич (чуть дольше раскачивался)
+9
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