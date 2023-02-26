Чарльз Баркли: «Похоже, что Вембаньяма действительно великолепен, но это станет понятно только тогда, когда он попадет в НБА»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли сомневается, что французский форвард начнет доминировать в НБА с первого дня.

«Все хотят заполучить этого парня, и похоже, что он действительно великолепен, но это станет понятно только тогда, когда он попадет в НБА.

Ему придется сильно прибавить физически. Игра в НБА жестче, чем игра против сборной Чехии. Ему предстоит играть против взрослых мужчин. И ему нужно будет защищаться против них, с чем у него будут большие проблемы.

Послушайте, я в НБА уже 40 лет, и я видел только одного парня, который пропустил университет и пришел в НБА готовым, и это Леброн. Кобе и были великолепны, но у них были проблемы в начале карьеры.

Станет ли он когда-нибудь великим игроком? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я хочу посмотреть, как он заиграет. Надеюсь, что он великолепен. Но я не могу сказать, что он придет в НБА и начнет доминировать, только потому, что он расправился с Чехией. Я в это не верю», – сказал Баркли.

Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме