Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Он прогрессирует почти во всем, кроме подборов – это должно стать для него приоритетом»

Главный тренер «Хит» похвалил Йовича и обозначил, над чем ему стоит поработать.

«Посмотрим, что мы будем делать со стартовым составом. Нико сыграл хорошо. Значит ли это, что он останется в старте? Не знаю, но мне нравится, что он сейчас делает.

У меня сложилось впечатление, что сегодня он лучше боролся за подбор. Мы много говорили об этом. Никола прогрессирует почти во всем, кроме этого компонента. Но он способен действовать намного эффективнее. Подбор должен быть для него приоритетом.

С его габаритами он обязан забирать эти мячи. Он наш лучший игрок в быстрых отрывах, и с подбора может начинать отличные атаки.Ему нельзя просто бродить под кольцом без цели – сегодня в этом плане он выглядел заметно лучше», – заявил Споэльстра.

22-летний сербский форвард вышел в стартовой пятерке на матч против «Милуоки» («Майами» уступили со счетом 93:103) и набрал 9 очков, 8 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Майами»
