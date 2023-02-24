Эксперт Джонатан Гивони о Бронни Джеймсе: «Игрок уровня Де’Энтони Мелтона, Маркуса Смарта, в лучшем случае Дрю Холидэя»

Теги Леброн Джеймс НБА драфт НБА Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Драфт-аналитик и руководитель портала Draftexpress.com Джонатан Гивони оценил потенциал старшего сына суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, Леброна Джеймса-младшего, который сможет выставить свою кандидатуру на драфт-2024.

«Очень посредственный класс старшей школы, один из худших за последние 20 лет. Но Бронни Джеймс прогрессирует с такой скоростью, которую я не видел ни у одного игрока в этом классе.

Я наблюдаю за ним с тех пор, как он был первокурсником в старшей школе, и каждый раз, когда я его вижу, он становится немного больше, немного сильнее, немного взрывнее, его бросок становится лучше, его владение мячом становится лучше. Он потрясающий партнер по команде.

На мой взгляд, речь идет не о будущем участнике Матча всех звезд, как его отец. Это игрок уровня Де’Энтони Мелтона, Маркуса Смарта, в лучшем случае Дрю Холидэя. Феноменальная ролевой игрок, который влияет на победу на самом высоком уровне», – сказал Гивони.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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3 комментария

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Максим Гергард
Так наоборот выглядит,что он очень даже не плох по таким оценкам
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ДИКАНЬ
Нормальное сравнение. По-моему все будут счастливы, если прогноз сбудется. И кстати Холидей вроде как участник матча звёзд))
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+2
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RAMIK
Это уже будет победой. Слишком высокое давление на него
+4
0
+4
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