Эксперт Джонатан Гивони о Бронни Джеймсе: «Игрок уровня Де’Энтони Мелтона, Маркуса Смарта, в лучшем случае Дрю Холидэя»

Драфт-аналитик и руководитель портала Draftexpress.com Джонатан Гивони оценил потенциал старшего сына суперзвезды «Лейкерс» , Леброна Джеймса-младшего, который сможет выставить свою кандидатуру на драфт-2024.

«Очень посредственный класс старшей школы, один из худших за последние 20 лет. Но Бронни Джеймс прогрессирует с такой скоростью, которую я не видел ни у одного игрока в этом классе.

Я наблюдаю за ним с тех пор, как он был первокурсником в старшей школе, и каждый раз, когда я его вижу, он становится немного больше, немного сильнее, немного взрывнее, его бросок становится лучше, его владение мячом становится лучше. Он потрясающий партнер по команде.

На мой взгляд, речь идет не о будущем участнике Матча всех звезд, как его отец. Это игрок уровня Де’Энтони Мелтона, Маркуса Смарта, в лучшем случае Дрю Холидэя. Феноменальная ролевой игрок, который влияет на победу на самом высоком уровне», – сказал Гивони.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?