Леброн Джеймс: «Бронни не пытается набирать по 30 очков, вместо этого он показывает правильную игру»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс охарактеризовал стиль игры своего старшего сына Бронни.
«Бронни не пытается набирать по 30 очков. Вместо этого он показывает правильную игру, делает правильные вещи на площадке, в каждом матче.
Если бы он хотел, то мог бы совершать по 20 бросков за игру и набирать по 30 очков в среднем, но не это главное», – заявил Джеймс.
Леброн Джеймс-младший может быть выбран в лотерее драфта НБА-2024. ESPN поставил сына суперзвезды «Лейкерс» на 10-ю позицию в своем прогнозе.
Джеймс-старший неоднократно говорил, что хочет сыграть с сыном перед завершением карьеры.
Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
И по 13, когда это правильно. ))