Леброн Джеймс: «Бронни не пытается набирать по 30 очков, вместо этого он показывает правильную игру»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс охарактеризовал стиль игры своего старшего сына Бронни.

«Бронни не пытается набирать по 30 очков. Вместо этого он показывает правильную игру, делает правильные вещи на площадке, в каждом матче.

Если бы он хотел, то мог бы совершать по 20 бросков за игру и набирать по 30 очков в среднем, но не это главное», – заявил Джеймс.

Леброн Джеймс-младший может быть выбран в лотерее драфта НБА-2024. ESPN поставил сына суперзвезды «Лейкерс» на 10-ю позицию в своем прогнозе.

Джеймс-старший неоднократно говорил, что хочет сыграть с сыном перед завершением карьеры.

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2 комментария

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MrFrost
Ага, хорошая попытка, но нет. Можно много чего рассказывать, но игра за колледж покажет уровень Бронни и ни о каком лотерейном выборе не будет и речи, а только максимум начало/середина второго раунда.
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Cubs-V
Леброн знает в этом толк. Набирать по 30, когда ему нужно.
И по 13, когда это правильно. ))
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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