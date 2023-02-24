Форвард «Лейкерс» охарактеризовал стиль игры своего старшего сына Бронни.

«Бронни не пытается набирать по 30 очков. Вместо этого он показывает правильную игру, делает правильные вещи на площадке, в каждом матче.

Если бы он хотел, то мог бы совершать по 20 бросков за игру и набирать по 30 очков в среднем, но не это главное», – заявил Джеймс.

может быть выбран в лотерее драфта НБА-2024. ESPN поставил сына суперзвезды « » на 10-ю позицию в своем прогнозе.

Джеймс-старший неоднократно говорил, что хочет сыграть с сыном перед завершением карьеры.

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