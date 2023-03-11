«Лейкерс» прервали серию из семи домашних поражений от «Рэпторс»

« » в пятницу победили в домашнем матче « » со счетом 122:112.

Калифорнийцам удалось прервать серию из семи поражений от «Рэпторс» в Лос-Анджелесе.

Серия началась в 2014 году.

«Лейкерс» после успеха в матче с канадским клубом продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает