«Лейкерс» прервали серию из семи домашних поражений от «Рэпторс»
«Лейкерс» в пятницу победили в домашнем матче «Торонто» со счетом 122:112.
Калифорнийцам удалось прервать серию из семи поражений от «Рэпторс» в Лос-Анджелесе.
Серия началась в 2014 году.
«Лейкерс» после успеха в матче с канадским клубом продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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