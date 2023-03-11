«Лейкерс» прервали серию из семи домашних поражений от «Рэпторс»

Теги Лейкерс Торонто НБА Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу победили в домашнем матче «Торонто» со счетом 122:112.

Калифорнийцам удалось прервать серию из семи поражений от «Рэпторс» в Лос-Анджелесе.

Серия началась в 2014 году.

«Лейкерс» после успеха в матче с канадским клубом продолжают занимать 9-е место на Западе с результатом 33-34.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генри Суслофф
порадовали старика, молодцы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий