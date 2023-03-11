Бобби Портис: «Обещал Яннису Адетокумбо, что помогу ему выиграть чемпионат»

Центровой «Милуоки» в подкасте Джей Джей Редика рассказал, как в 2020 году перешел в «Бакс» и пообещал выиграть чемпионат.

«Я сам позвонил ему и сказал: «Привет, Яннис, я не знаю тебя, ты не знаешь меня, но обещаю, что помогу тебе выиграть чемпионат». И через полгода мы выиграли чемпионат. Это одна из самых безумных историй.

Я подписал с ними контракт в ноябре 2020-го, а в июле 2021-го мы выиграли титул», – рассказал Портис.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?