«Денвер» впервые в сезоне проиграл в матче, в котором Йокич оформил трипл-дабл

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» в пятницу впервые в сезоне проиграл в матче, в котором лидер команды Никола Йокич оформил трипл-дабл.

«Наггетс» уступили «Сперс» со счетом 120:128. На счету Йокича 37 очков, 11 подборов и 11 передач.

«Сан-Антонио» перед встречей с «Денвером» проиграл в 18 из 20 последних матчей.

Трипл-дабл стал для действующего MVP 26-м в сезоне. До выезда в Техас у «Наггетс» был результат 25-0 во время трипл-даблов серба.

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2 комментария

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Nuteruoli
Попович и Мамукелашвилли закрыли игру и серии пришел конец.
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Xell
Да всем пофиг. Все Лейкерс сейчас смотрят, даже Бигбостон втихаря)))
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