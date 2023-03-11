« » в пятницу впервые в сезоне проиграл в матче, в котором лидер команды оформил трипл-дабл.

«Наггетс» уступили «Сперс» со счетом 120:128. На счету Йокича 37 очков, 11 подборов и 11 передач.

« » перед встречей с «Денвером» проиграл в 18 из 20 последних матчей.

Трипл-дабл стал для действующего MVP 26-м в сезоне. До выезда в Техас у «Наггетс» был результат 25-0 во время трипл-даблов серба.

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