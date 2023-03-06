Велимир Перасович о матче с «НН»: «Хотим реабилитироваться за последние неудачи»

Теги УНИКС Велимир Перасович БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Мы отлично знаем «Нижний Новгород», ведь за последние два месяца встречались с этой командой уже четырежды. Они демонстрируют отличный баскетбол, особенно на родном паркете.

Мы понимаем всю важность предстоящего матча и хотим реабилитироваться за последние неудачи», – заявил Перасович.

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