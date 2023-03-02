Велимир Перасович: «Каждый матч против ЦСКА интересен и непредсказуем»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Каждый матч против ЦСКА всегда интересен и непредсказуем. Это команда, обладающая лучшим в лиге нападением. У них в составе много талантливых баскетболистов.
Нам нужно показать очень солидную игру и отличную защиту. Мы должны сделать выводы и атаковать с более высоким процентом, чем в предыдущей встрече», – сказал Перасович.
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