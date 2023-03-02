Велимир Перасович: «Сейчас наша форма далека от оптимальной, она хуже, чем в начале сезона»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения от ЦСКА (77:91) заявил, что казанская команда выглядит хуже, чем в начале сезона.

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с победой. Мы защищались ужасно, нам не хватало настроя и жесткости. В первой половине пропустили 53 очка, больше думали о том, как забивать, и забыли о защите.

ЦСКА играет быстро, часто атакует на первых секундах владения, сегодня они попадали сложные мячи и ушли в отрыв. Мы стали играть лучше в третьей четверти – и, в целом, во второй половине, — и подобрались на дистанцию в 5-6 очков. Но этого было недостаточно.

Считаю, сейчас наша форма далека от оптимальной, она хуже, чем в начале сезона», – сказал Перасович.

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