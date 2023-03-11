Центровой «Филадельфии» после матча с « » (120:119) выразил мнение, что против него нет адекватного способа игры в обороне.

Эмбиид в пятницу стал автором победного попадания, забросив с сопротивлением Юсуфа Нуркича при «-1» за 1,1 секунды до финальной сирены.

На счету Эмбиида 39 очков (13 из 20 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 38 минут.

«Против меня невозможно защищаться. Я сказал это.

Но самое главное в том, чтобы правильно использовать это и делать товарищей по команде лучше. В каждом матче против меня часто выходят два, а то и три соперника. Так что вопрос, скорее, такой: «Как я буду делать товарищей по команде лучше в каждом матче?»

Но одной атакой дело не ограничивается. Мы должны играть лучше в защите. В четвертой четверти у нас получалось неплохо, но так должно быть с самого начала», – заявил Эмбиид.

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