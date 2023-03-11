Джоэл Эмбиид: «Против меня невозможно защищаться»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с «Портлендом» (120:119) выразил мнение, что против него нет адекватного способа игры в обороне.
Эмбиид в пятницу стал автором победного попадания, забросив с сопротивлением Юсуфа Нуркича при «-1» за 1,1 секунды до финальной сирены.
На счету Эмбиида 39 очков (13 из 20 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 38 минут.
«Против меня невозможно защищаться. Я сказал это.
Но самое главное в том, чтобы правильно использовать это и делать товарищей по команде лучше. В каждом матче против меня часто выходят два, а то и три соперника. Так что вопрос, скорее, такой: «Как я буду делать товарищей по команде лучше в каждом матче?»
Но одной атакой дело не ограничивается. Мы должны играть лучше в защите. В четвертой четверти у нас получалось неплохо, но так должно быть с самого начала», – заявил Эмбиид.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Проще говоря, Эмбиид обиделся еще в прошлом сезоне, так что теперь уже пофиг)
Повторюсь: не в упрёк Эмбиду, он забил замечательный баззер, игрок уровня МВП