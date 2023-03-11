Джоэл Эмбиид: «Против меня невозможно защищаться»

Теги Филадельфия Портленд НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с «Портлендом» (120:119) выразил мнение, что против него нет адекватного способа игры в обороне.

Эмбиид в пятницу стал автором победного попадания, забросив с сопротивлением Юсуфа Нуркича при «-1» за 1,1 секунды до финальной сирены.

На счету Эмбиида 39 очков (13 из 20 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 38 минут.

«Против меня невозможно защищаться. Я сказал это.

Но самое главное в том, чтобы правильно использовать это и делать товарищей по команде лучше. В каждом матче против меня часто выходят два, а то и три соперника. Так что вопрос, скорее, такой: «Как я буду делать товарищей по команде лучше в каждом матче?»

Но одной атакой дело не ограничивается. Мы должны играть лучше в защите. В четвертой четверти у нас получалось неплохо, но так должно быть с самого начала», – заявил Эмбиид.

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5 комментариев

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Archer_Great
Ответ Mur89
Есть правда в его словах, но его этот комментарий точно не красит, опять будет ныть в конце сезона если МВП дадут Йокичу или Яннису
Он уже 100500 раз высказывался, что забил на МВП. После прошлого сезона, когда он выдал максимум, а выиграл снова Йокич, такое решение выглядит оправданным. Это как Гордон, который сказал, что больше не будет участвовать в СДК, после того, как Вэйд внаглую единолично отдал победу своему бывшему одноклубнику.
Проще говоря, Эмбиид обиделся еще в прошлом сезоне, так что теперь уже пофиг)
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Skeleton64
Шикарное попадание от Процесса, вообще спору нет. Но в очередной раз хотелось бы отметить, как помогает атакующему игроку запрет на хендчекинг... Нурк прпоустил первый шаг оппонента, который бы смог контролировать чуть лучше при помощи касания рукой, и это заставило его немного утратить равновесие.
Повторюсь: не в упрёк Эмбиду, он забил замечательный баззер, игрок уровня МВП
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Xell
Посмотрим как ты против Вандербилда сыграешь)))
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everyday4768
Тролль 80 уровня)
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Mur89
Есть правда в его словах, но его этот комментарий точно не красит, опять будет ныть в конце сезона если МВП дадут Йокичу или Яннису
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