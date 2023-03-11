Джоэл Эмбиид исполнил победный бросок в матче с «Портлендом»

Теги Филадельфия Портленд НБА видео Юсуф Нуркич Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором победного попадания в матче с «Портлендом» (120:119) в пятницу.

Эмбиид забросил с сопротивлением Юсуфа Нуркича при «-1» за 1,1 секунды до финальной сирены.

На счету Эмбиида 39 очков (13 из 20 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 38 минут.

В последнем владении игры лидер «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард не успел выбросить мяч до сирены.

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6 комментариев

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Nightyork97
Ответ Ryan T.
Да фолить надо было сразу при получении. Понятно было, что бросать будет Эмбиид и что забьёт с вероятностью в 70%. 2 из 2 ещё не факт, что реализовал бы. А даже если бы и забил - на ответ было бы 4 секунды, а не одна. А так очередная бездарная концовка от "Портленда". Весь матч хорошо давался. И у Саймонса полетело, и Грант хорошо сыграл. Нурк вот подвёл в конце. 0 из 4 с линии.
Я даже не буду смотреть это, устал от слива в концовке. НОП, ГСВ, ФИЛА, Сакраменто. Только за последний месяц. В трех играх вели +20 по ходу игры, но отдаём. И весь сезон такой, упускаем то, что обязаны забирать. Биллапс не может, вообще не может контролировать игру. И это с Лиллардом, который может придумать очки, намусорить штрафные в любой момент. Вон Попович в том году с Деджонте и Петлем в плей-ин залез, а этот бездарь на 50% потенциал команды реализовать не может.
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Ryan T.
Ответ Nightyork97
Нужно было дабл-тимить. И не Лиллард на пол ноги дернулся помогать, а Джерами Грант. Лучше бы Ньянг треху бросал через Лилларда. А так, Нурк после травмы корм для Эмбиида.
Да фолить надо было сразу при получении. Понятно было, что бросать будет Эмбиид и что забьёт с вероятностью в 70%.
2 из 2 ещё не факт, что реализовал бы. А даже если бы и забил - на ответ было бы 4 секунды, а не одна.
А так очередная бездарная концовка от "Портленда". Весь матч хорошо давался. И у Саймонса полетело, и Грант хорошо сыграл.
Нурк вот подвёл в конце. 0 из 4 с линии.
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sonny91
Ответ Южка
И упал для проформы)))
так и надо-пытаться устоять при таком угле приземления и такой массе не надо-огромная нагрузка на связки от колена и ниже-по сути на одну ногу сначала-в идеале поджимать надо ноги и колобком)
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Южка
И упал для проформы)))
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Nightyork97
Нужно было дабл-тимить. И не Лиллард на пол ноги дернулся помогать, а Джерами Грант. Лучше бы Ньянг треху бросал через Лилларда. А так, Нурк после травмы корм для Эмбиида.
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Lost_in_Trance
Молодец, но финал конференции максимум.
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