Джоэл Эмбиид исполнил победный бросок в матче с «Портлендом»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором победного попадания в матче с «Портлендом» (120:119) в пятницу.
Эмбиид забросил с сопротивлением Юсуфа Нуркича при «-1» за 1,1 секунды до финальной сирены.
На счету Эмбиида 39 очков (13 из 20 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 38 минут.
В последнем владении игры лидер «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард не успел выбросить мяч до сирены.
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2 из 2 ещё не факт, что реализовал бы. А даже если бы и забил - на ответ было бы 4 секунды, а не одна.
А так очередная бездарная концовка от "Портленда". Весь матч хорошо давался. И у Саймонса полетело, и Грант хорошо сыграл.
Нурк вот подвёл в конце. 0 из 4 с линии.