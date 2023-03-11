Центровой «Филадельфии» стал автором победного попадания в матче с « » (120:119) в пятницу.

Эмбиид забросил с сопротивлением при «-1» за 1,1 секунды до финальной сирены.

На счету Эмбиида 39 очков (13 из 20 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 38 минут.

В последнем владении игры лидер «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард не успел выбросить мяч до сирены.

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