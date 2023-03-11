Д’Анджело Расселл вернулся после травмы, набрав 28 очков и 9 передач против «Торонто»

Теги Лейкерс Торонто НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл вернулся в строй в пятницу в матче против «Торонто» (122:112).

На счету Д’Анджело 28 очков (10 из 17 с игры), 5 подборов и 9 передач за 31 минуту.

Расселл не играл с 24 февраля из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Он пропустил шесть матчей.

До получения травмы плеймейкер успел провести за «Лейкерс» 4 игры, набирая 13,5 очка, 5,0 передачи и 3,5 подбора в среднем за встречу.

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6 комментариев

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A. V.
Теперь каждую игру у ЛЛ кто то «выстреливает»
Просто мы с Леброном просто кайфанули просто смотря матч
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AnTikVar
Матч качели безостановочные. Причем ЛАЛ забрал матч с Дэвисом который на глубоком лайте особенно в атакующем плане.
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lecter666_destiny
Ответ СВБД
Батя вышел в четвертой четверти, и порвал Торонту трехочковыми. Ривз божил, Шредер божил, решить бы проблему сыгранности, и можно было бы замахиваться на финал конференции, а там уж месье Ле Брон зарешает
Шредер с переменным успехом играл
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Nightyork97
Разница с Уэстбруком очевидна, его трехи сегодня добили Торонто. Пылинка хоть где-то угадал
+3
-1
+2
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СВБД
Батя вышел в четвертой четверти, и порвал Торонту трехочковыми. Ривз божил, Шредер божил, решить бы проблему сыгранности, и можно было бы замахиваться на финал конференции, а там уж месье Ле Брон зарешает
+6
0
+6
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Dimassss6
В 4-ой четверти показал свой класс
+2
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