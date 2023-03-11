Д’Анджело Расселл вернулся после травмы, набрав 28 очков и 9 передач против «Торонто»
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл вернулся в строй в пятницу в матче против «Торонто» (122:112).
На счету Д’Анджело 28 очков (10 из 17 с игры), 5 подборов и 9 передач за 31 минуту.
Расселл не играл с 24 февраля из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Он пропустил шесть матчей.
До получения травмы плеймейкер успел провести за «Лейкерс» 4 игры, набирая 13,5 очка, 5,0 передачи и 3,5 подбора в среднем за встречу.
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Просто мы с Леброном просто кайфанули просто смотря матч