Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл вернулся в строй в пятницу в матче против « » (122:112).

На счету Д’Анджело 28 очков (10 из 17 с игры), 5 подборов и 9 передач за 31 минуту.

Расселл не играл с 24 февраля из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Он пропустил шесть матчей.

До получения травмы плеймейкер успел провести за «Лейкерс» 4 игры, набирая 13,5 очка, 5,0 передачи и 3,5 подбора в среднем за встречу.

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