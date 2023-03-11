Лучший новичок минувшего сезона НБА Скотти Барнс из « » обновил личный рекорд результативности в матче с « » (112:122).

Барнс набрал 32 очка, 20 из них пришлись на вторую половину встречи.

Скотти реализовал 13 из 19 с игры за 38 минут. В его активе также 9 подборов, 7 передач и 1 перехват.

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