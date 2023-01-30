Гэри Трент находится в сфере интересов «Лейкерс»

Теги возможные переходы Лейкерс Торонто НБА Гэри Трент-младший Баскетбол

«Лейкерс» проявляют интерес к атакующему защитнику «Рэпторс» Гэри Тренту.

Об этом рассказал инсайдер Джейк Фишер.

«Пока что неизвестно, связывались ли уже «Лейкерс» с «Торонто» по поводу Трента и имели ли разговор на эту тему», – отмечает журналист Yahoo! Sports.

24-летний Трент в нынешнем сезоне набирает 18,6 очка, 2,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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Ilovethisgame77
Эти всех пытаются скупить, обменять, загубить и тд и тп
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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