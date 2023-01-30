« » проявляют интерес к атакующему защитнику «Рэпторс» .

Об этом рассказал инсайдер Джейк Фишер.

«Пока что неизвестно, связывались ли уже «Лейкерс» с « » по поводу Трента и имели ли разговор на эту тему», – отмечает журналист Yahoo! Sports.

24-летний Трент в нынешнем сезоне набирает 18,6 очка, 2,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

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