Гэри Трент находится в сфере интересов «Лейкерс»
«Лейкерс» проявляют интерес к атакующему защитнику «Рэпторс» Гэри Тренту.
Об этом рассказал инсайдер Джейк Фишер.
«Пока что неизвестно, связывались ли уже «Лейкерс» с «Торонто» по поводу Трента и имели ли разговор на эту тему», – отмечает журналист Yahoo! Sports.
24-летний Трент в нынешнем сезоне набирает 18,6 очка, 2,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.
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