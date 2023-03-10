Джейлен Брансон не доиграл матч против «Кингз» из-за травмы

Разыгрывающий « » не вышел на паркет во второй половине матча против « » (117:122) из-за боли в левой ноге.

Брансон усугубил травму в конце второй четверти встречи. В перерыве было принято решение, что он не вернется на площадку.

«Никс» проводят выездной тур. Команде осталось сыграть против «Клипперс», «Лейкерс» и «Блэйзерс».

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры