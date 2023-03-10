Джейлен Брансон не доиграл матч против «Кингз» из-за травмы

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Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не вышел на паркет во второй половине матча против «Сакраменто» (117:122) из-за боли в левой ноге.

Брансон усугубил травму в конце второй четверти встречи. В перерыве было принято решение, что он не вернется на площадку.

«Никс» проводят выездной тур. Команде осталось сыграть против «Клипперс», «Лейкерс» и «Блэйзерс».

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