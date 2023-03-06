Джейлена Брансона беспокоят боли в левой стопе

Теги травмы Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлена Брансона выбыл из строя из-за болей в левой стопе.

Брансон пропустил встречу с «Бостоном» в воскресенье. «Никс» пока не знают, когда Джейлен вернется в состав, его официальный статус «со дня на день».

В понедельник Брансону предстоит медицинское обследование. 

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист набирает 23,9 очка, 3,6 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий