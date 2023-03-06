Джейлена Брансона беспокоят боли в левой стопе

Разыгрывающий « » выбыл из строя из-за болей в левой стопе.

Брансон пропустил встречу с «Бостоном» в воскресенье. «Никс» пока не знают, когда Джейлен вернется в состав, его официальный статус «со дня на день».

В понедельник Брансону предстоит медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист набирает 23,9 очка, 3,6 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение