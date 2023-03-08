Джейлен Брансон пропустил второй матч подряд, но поедет с «Никс» в выездное турне

Разыгрывающий « » во вторник пропустил второй матч подряд из-за болей в левой стопе.

«Никс» потерпели поражение от «Хорнетс» со счетом 105:112.

Вероятность участия Джейлена в игре против «Шарлотт» оценивалась как 50 на 50, но «Нью-Йорк» решил не торопиться с возвращением одного из лидеров.

Брансон прогрессирует в восстановительном процессе и поедет с «Никс» в предстоящее выездное турне, которое стартует в четверг в Сакраменто.

Официальный статус лучшего игрока Восточной конференции по итогам февраля – «со дня на день».

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение