Джейлен Брансон пропустил второй матч подряд, но поедет с «Никс» в выездное турне
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон во вторник пропустил второй матч подряд из-за болей в левой стопе.
«Никс» потерпели поражение от «Хорнетс» со счетом 105:112.
Вероятность участия Джейлена в игре против «Шарлотт» оценивалась как 50 на 50, но «Нью-Йорк» решил не торопиться с возвращением одного из лидеров.
Брансон прогрессирует в восстановительном процессе и поедет с «Никс» в предстоящее выездное турне, которое стартует в четверг в Сакраменто.
Официальный статус лучшего игрока Восточной конференции по итогам февраля – «со дня на день».
Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение
Комментарии