«Возможно, это его лучший момент сезона». Джа Морэнт прошел через всю площадку и забросил с фолом

Теги Денвер Мемфис НБА видео Кентавиус Колдуэлл-Поуп Никола Йокич Майкл Портер Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт во время матча против «Денвера» совершил шикарный проход через всю площадку и забросил левой рукой от щита с фолом.

За 4:25 до конца третьей четверти лидер «Гризлис» подобрал мяч на своем щите, убрал Кентавиуса Колдуэлл-Поупа при помощи перевода за спиной, убежал в быстрый отрыв, прошел мимо Влатко Чанчара и реализовал лэй-ап с фолом Майкла Портера.

«Возможно, это лучший момент сезона в исполнении Джа Морэнта», – произнес комментатор.

«Мемфис» выиграл у лидирующего на Западе «Денвера» со счетом 112:94. Морэнт стал самым результативным игроком встречи с 23 очками, 7 подборами и 4 передачами.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
Ответ dl
Где он мимо Йокича проходил, когда Никола остался за спиной. Он вообще был в чужой трехсекундной, боролся за подбор. В защите были Чанчар и Портер.
большой белый из Денвера - значит Йокич :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dl
Где он мимо Йокича проходил, когда Никола остался за спиной. Он вообще был в чужой трехсекундной, боролся за подбор. В защите были Чанчар и Портер.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий