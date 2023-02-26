«Возможно, это его лучший момент сезона». Джа Морэнт прошел через всю площадку и забросил с фолом

Разыгрывающий « » Джа Морэнт во время матча против « » совершил шикарный проход через всю площадку и забросил левой рукой от щита с фолом.

За 4:25 до конца третьей четверти лидер «Гризлис» подобрал мяч на своем щите, убрал при помощи перевода за спиной, убежал в быстрый отрыв, прошел мимо Влатко Чанчара и реализовал лэй-ап с фолом .

«Возможно, это лучший момент сезона в исполнении Джа Морэнта», – произнес комментатор.

«Мемфис» выиграл у лидирующего на Западе «Денвера» со счетом 112:94. Морэнт стал самым результативным игроком встречи с 23 очками, 7 подборами и 4 передачами.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?