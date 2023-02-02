Брату Майкла Портера предъявлены обвинения в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека

Кобану Портеру, младшему брату форварда «Денвера» , официально предъявлены обвинения в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Второкурсник Денверского университета был арестован в воскресенье, 22 января, в связи с аварией со смертельным исходом в Денвере. Столкновение двух автомобилей произошло около двух часов ночи. 42-летняя женщина, которая находилась за рулем другого автомобиля, погибла на месте. Пассажир получил ранения.

В отчете о вероятной причине ДТП говорится, что Портер проехал на красный свет со скоростью около 80 километров в час. 21-летний баскетболист находился в нетрезвом состоянии.

Следующее судебное заседание состоится 6 февраля.

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