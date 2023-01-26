Денниса Шредера после матча со «Сперс» остановила полиция
Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер после вчерашнего победного матча с «Сан-Антонио» (113:104) попал в неприятную ситуацию.
Автомобиль, на котором игрок ехал после матча, был остановлен полицейскими. Инцидент произошел около полуночи в Голливуде.
По словам полиции, автомобиль был остановлен из-за неправильных номеров. На видео видно, как полицейские около получаса разговаривают со Шредером и его водителем.
«Я не знаю, что произошло. Я все еще удивлен», – произносит баскетболист.
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За последний месяц в ЛА: 23 убийства, 74 изнасилований, 597 грабежей, 1 273 нападений с причинением вреда здоровью, 1078 взломов, 1761 угон автотраспортных средств, 3851 кража.
Но это все ничто, по сравнению с номерами Шрюдера.