Денниса Шредера после матча со «Сперс» остановила полиция

Разыгрывающий «Лейкерс» после вчерашнего победного матча с « » (113:104) попал в неприятную ситуацию.

Автомобиль, на котором игрок ехал после матча, был остановлен полицейскими. Инцидент произошел около полуночи в Голливуде.

По словам полиции, автомобиль был остановлен из-за неправильных номеров. На видео видно, как полицейские около получаса разговаривают со Шредером и его водителем.

«Я не знаю, что произошло. Я все еще удивлен», – произносит баскетболист.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу