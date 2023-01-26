Денниса Шредера после матча со «Сперс» остановила полиция

Теги происшествия Лейкерс Сан-Антонио НБА видео Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер после вчерашнего победного матча с «Сан-Антонио» (113:104) попал в неприятную ситуацию.

Автомобиль, на котором игрок ехал после матча, был остановлен полицейскими. Инцидент произошел около полуночи в Голливуде.

По словам полиции, автомобиль был остановлен из-за неправильных номеров. На видео видно, как полицейские около получаса разговаривают со Шредером и его водителем.

«Я не знаю, что произошло. Я все еще удивлен», – произносит баскетболист.

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8 комментариев

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alexLA
Ответ Maturmalai
В ЛА уже всю преступность победили, что копам заняться больше нечем? За последний месяц в ЛА: 23 убийства, 74 изнасилований, 597 грабежей, 1 273 нападений с причинением вреда здоровью, 1078 взломов, 1761 угон автотраспортных средств, 3851 кража. Но это все ничто, по сравнению с номерами Шрюдера.
Ну так бандитская романтика ЭлЭй, банды, гэнгста, кокс)) гта риал лайф))
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Mikael Rikhard
Ответ PredatorMax
Интересная статистика. 23 убийства на такую огромную агломерацию ЛА и с таким количеством банд в ней? Чот мне кажется, что калифорнийская полиция бандитские разборки даже в статистику не включает.
это не на агломерацию. а так там по уровню убийств натуральная Африка
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PredatorMax
Ответ Maturmalai
В ЛА уже всю преступность победили, что копам заняться больше нечем? За последний месяц в ЛА: 23 убийства, 74 изнасилований, 597 грабежей, 1 273 нападений с причинением вреда здоровью, 1078 взломов, 1761 угон автотраспортных средств, 3851 кража. Но это все ничто, по сравнению с номерами Шрюдера.
Интересная статистика. 23 убийства на такую огромную агломерацию ЛА и с таким количеством банд в ней? Чот мне кажется, что калифорнийская полиция бандитские разборки даже в статистику не включает.
+7
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pulyalke
хотя есть теория, что изза белой жены в вэне начались проблемы - может копам это не понравилось))
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pulyalke
ну хоть начнет дома завтракать, а не в этой подозрительной машине)) каждый видос ждал когда он там на себя что нибудь прольет/уронит из еды, но не ожидал, что полиция на лицо присядет))
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Maturmalai
В ЛА уже всю преступность победили, что копам заняться больше нечем?
За последний месяц в ЛА: 23 убийства, 74 изнасилований, 597 грабежей, 1 273 нападений с причинением вреда здоровью, 1078 взломов, 1761 угон автотраспортных средств, 3851 кража.
Но это все ничто, по сравнению с номерами Шрюдера.
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Can
Ответ Двестик Двестик
Получается, американские полицейские и к немцам плохо относятся.
а ты это тонко подметил!
+2
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0
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Двестик Двестик
Получается, американские полицейские и к немцам плохо относятся.
+8
-2
+6
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