Разыгрывающий « » сделал трипл-дабл в победном матче с « » (110:104) в понедельник.

На счету Лилларда 31 очко (10 из 28 с игры), 13 подборов и 12 передач за 38 минут.

Трипл-дабл стал для Дэмиана вторым в сезоне и третьим за карьеру в .

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