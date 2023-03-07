Дэмиан Лиллард оформил трипл-дабл в победном матче с «Детройтом»

Теги Детройт Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард сделал трипл-дабл в победном матче с «Детройтом» (110:104) в понедельник.

На счету Лилларда 31 очко (10 из 28 с игры), 13 подборов и 12 передач за 38 минут.

Трипл-дабл стал для Дэмиана вторым в сезоне и третьим за карьеру в НБА.

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1 комментарий

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Alex Kudermetov
Очередные 35 процентов с игры от "Величайшего"!
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