Дэмиан Лиллард в 14-й раз за сезон добрался до отметки в 40 очков за матч

Теги Орландо Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в воскресенье в 14-й раз за сезон добрался до отметки в 40 набранных очков за матч.

Во встрече с «Орландо» (122:119) Лиллард записал на свой счет 41 очко при 10 из 25 с игры за 37 минут.

В активе Лилларда также 9 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Лучший результат Дэмиана по очкам в текущей регулярке – 71 во встрече с «Хьюстоном».

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2 комментария

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Дмитрий Кутузов
Ответ AlexKhokhlov
Знатоки, были ли в истории игроки с линейкой 32+7, которые не выходили с командой в плей-офф?
Айверсон. В сезоне 2005-06 Аллен сыграл 72 матча, набирал 33 + 7,5 (43 минуты на площадке и 25 бросков с игры в среднем за матч). Фила выиграла всего 38 матчей и не вышла в плей-офф
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AlexKhokhlov
Знатоки, были ли в истории игроки с линейкой 32+7, которые не выходили с командой в плей-офф?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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