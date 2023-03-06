Разыгрывающий « » в воскресенье в 14-й раз за сезон добрался до отметки в 40 набранных очков за матч.

Во встрече с « » (122:119) Лиллард записал на свой счет 41 очко при 10 из 25 с игры за 37 минут.

В активе Лилларда также 9 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Лучший результат Дэмиана по очкам в текущей регулярке – 71 во встрече с «Хьюстоном».

Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»

А почему Кевин Дюрэнт такой худой? Когда-то его критиковали за нежелание работать со штангой