Маркус Смарт: «Иногда кажется, что у судьи личная неприязнь»

Защитник «Бостона» поддержал разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита в инциденте с судьей Беном Тэйлором.

«Я не знаю, видели ли вы, ребята, интервью . Это все, что я собираюсь сказать. Это дает вам понять, что я говорю не от себя. Я позволю Фреду все высказать».

В дальнейшем игрок решил прокомментировать ситуацию.

«За девять лет игры в лиге у меня определенно было такое чувство, словно у судьи есть личная неприязнь, вендетта. У них бывают плохие дни, как и у нас. Поэтому будет справедливо заметить и осознать тот факт, что иногда они позволят эмоциям взять верх над собой. Такое бывает», – пояснил Смарт.

Ранее разыгрывающий « » Фред Ванвлит был оштрафован лигой на 30 000 долларов за публичную критику судейских действий.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл