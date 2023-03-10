Маркус Смарт: «Иногда кажется, что у судьи личная неприязнь»

Теги Бостон Торонто НБА Маркус Смарт Фред Ванвлит Баскетбол

Защитник «Бостона» Маркус Смарт поддержал разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита в инциденте с судьей Беном Тэйлором.

«Я не знаю, видели ли вы, ребята, интервью Фреда Ванвлита. Это все, что я собираюсь сказать. Это дает вам понять, что я говорю не от себя. Я позволю Фреду все высказать».

В дальнейшем игрок решил прокомментировать ситуацию.

«За девять лет игры в лиге у меня определенно было такое чувство, словно у судьи есть личная неприязнь, вендетта. У них бывают плохие дни, как и у нас. Поэтому будет справедливо заметить и осознать тот факт, что иногда они позволят эмоциям взять верх над собой. Такое бывает», – пояснил Смарт.

Ранее разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит был оштрафован лигой на 30 000 долларов за публичную критику судейских действий.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
потихоньку похоже будут судить только чёрные бабы).. и скорее всего лесбиянки))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий