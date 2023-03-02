Защитник « » в прошлом сезоне стал первым игроком задней линии, получившим титул «Мистер замок» со времен Гэри Пэйтона.

Выбор лиги вызвал недовольство центрового «Хит» .

В интервью ESPN Смарт прокомментировал позицию Адебайо.

«То, что я делал на площадке, учитывая мой рост, уникально. Насколько я помню, Бэм, я заблокировал и твой броcок и это все, что нужно знать об этой ситуации», – заявил Смарт.

Адебайо не был включен даже в защитную сборную сезона-21/22.

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