Маркус Смарт высмеял Бэма Адебайо за его претензии на титул лучшего защищающегося игрока

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Защитник «Бостона» Маркус Смарт в прошлом сезоне стал первым игроком задней линии, получившим титул «Мистер замок» со времен Гэри Пэйтона.

Выбор лиги вызвал недовольство центрового «Хит» Бэма Адебайо.

В интервью ESPN Смарт прокомментировал позицию Адебайо.

«То, что я делал на площадке, учитывая мой рост, уникально. Насколько я помню, Бэм, я заблокировал и твой броcок и это все, что нужно знать об этой ситуации», – заявил Смарт.

Адебайо не был включен даже в защитную сборную сезона-21/22.

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