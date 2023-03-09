Разыгрывающий « » выразил недовольство судейством после матча с « » (100:108).

«Большинство судей стараются. Мне нравятся многие судьи, они выкладываются, они честны, с ними легко общаться. Но есть и такие, которым нравится быть мудаками и портить игру.

Меня оштрафуют, я не против, пусть так, но судья Бен Тэйлор был сегодня чертовски ужасен. В большинстве случаев в судейской тройке присутствует один или два человека, которые портят игру. В нашем случае подобное происходит в двух матчах подряд», – заявил Ванвлит.

«Клипперс» исполнили в среду 31 штрафной, «Рэпторс» – 14.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф