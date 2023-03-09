Фред Ванвлит: «Меня оштрафуют, но судья Бен Тэйлор был сегодня ужасен»

Теги Клипперс Торонто НБА судьи Бен Тэйлор Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит выразил недовольство судейством после матча с «Клипперс» (100:108).

«Большинство судей стараются. Мне нравятся многие судьи, они выкладываются, они честны, с ними легко общаться. Но есть и такие, которым нравится быть мудаками и портить игру.

Меня оштрафуют, я не против, пусть так, но судья Бен Тэйлор был сегодня чертовски ужасен. В большинстве случаев в судейской тройке присутствует один или два человека, которые портят игру. В нашем случае подобное происходит в двух матчах подряд», – заявил Ванвлит.

«Клипперс» исполнили в среду 31 штрафной, «Рэпторс» – 14.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mur89
Слишком много жалоб на судейство в НБА в последнее время, реально судьи очень сильно влияют на ход игр, своими непонятными фолами, когда не знаешь дадут фол атакующей стороне или же защищающейся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий