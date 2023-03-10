Пабло Ласо подписал контракт с «Панатинаикосом»
Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо подписал трехлетнее соглашение с «Панатинаикосом».
Двукратный чемпион Евролиги и шестикратный чемпион Испании в качестве главного тренера «Реала» Пабло Ласо прошлым летом покинул команду. Из-за проблем со здоровьем руководство клуба приняло решение не продлевать контракт со специалистом.
По данным инсайдеров, Ласо достиг соглашения с греческим «Панатинаикосом» на следующие три сезона.
Ранее клуб официально объявил об увольнении Деяна Радонича с поста главного тренера. Специалист возглавил команду минувшим летом.
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