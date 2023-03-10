Пабло Ласо подписал контракт с «Панатинаикосом»

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Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо подписал трехлетнее соглашение с «Панатинаикосом».

Двукратный чемпион Евролиги и шестикратный чемпион Испании в качестве главного тренера «Реала» Пабло Ласо прошлым летом покинул команду. Из-за проблем со здоровьем руководство клуба приняло решение не продлевать контракт со специалистом.

По данным инсайдеров, Ласо достиг соглашения с греческим «Панатинаикосом» на следующие три сезона.

Ранее клуб официально объявил об увольнении Деяна Радонича с поста главного тренера. Специалист возглавил команду минувшим летом.

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2 комментария

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Laden
Ответ Julius Nwosu
Не, может конечно у него других вариантов и не было... Но если были, то лучше бы он другое место нашёл. В Пао давно бардак. Нет серьёзных средств и президент, самодур унюханный.
Думаю, что в контракте прописано, что заплатить тренеру при любом исходе придётся. Пабло не первый день с Пао знаком. Да и работал он много лет в организации где, как никто в Евролиге, деньги считать умеют. Контракты Компацо, Дека и Товареша тому яркий пример.
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Julius Nwosu
Не, может конечно у него других вариантов и не было... Но если были, то лучше бы он другое место нашёл. В Пао давно бардак. Нет серьёзных средств и президент, самодур унюханный.
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