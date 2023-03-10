Пабло Ласо подписал контракт с «Панатинаикосом»

Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо подписал трехлетнее соглашение с «Панатинаикосом».

Двукратный чемпион и шестикратный чемпион Испании в качестве главного тренера « » прошлым летом покинул команду. Из-за проблем со здоровьем руководство клуба приняло решение не продлевать контракт со специалистом.

По данным инсайдеров, Ласо достиг соглашения с греческим « » на следующие три сезона.

Ранее клуб официально объявил об увольнении Деяна Радонича с поста главного тренера. Специалист возглавил команду минувшим летом.