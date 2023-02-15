Пабло Ласо получил официальное предложение возглавить сборную Израиля

и Федерация баскетбола Израиля провели встречу, на которой бывший главный тренер «Реала» получил официальное предложение возглавить сборную страны.

55-летний специалист был уволен из «Реала» после того, как перенес сердечный приступ в июне 2022 года. Тренер недавно заявил, что чувствует себя прекрасно и готов к работе.

Как сообщает sport5.co.il, председатель Федерации баскетбола Израиля Амирам Халеви и директор сборной Пини Гершон несколько дней назад встретились с Ласо и сделали ему официальное предложение. Специалист ответил, что примет решение в ближайшие дни.