«Панатинаикос» официально расстался с Деяном Радоничем

« » официально объявил об увольнении с поста главного тренера. Специалист возглавил команду минувшим летом.

Как сообщает Gazzetta.gr, стороны договорились о том, что Радонич получит всю зарплату за сезон-2022/23 и 50% положенной по контракту суммы за сезон-23/24.

До конца нынешнего сезона исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Христос Серелис. Также «Панатинаикос» ведет переговоры с ласо.

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