«Панатинаикос» официально расстался с Деяном Радоничем
«Панатинаикос» официально объявил об увольнении Деяна Радонича с поста главного тренера. Специалист возглавил команду минувшим летом.
Как сообщает Gazzetta.gr, стороны договорились о том, что Радонич получит всю зарплату за сезон-2022/23 и 50% положенной по контракту суммы за сезон-23/24.
До конца нынешнего сезона исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Христос Серелис. Также «Панатинаикос» ведет переговоры с Пабло ласо.
«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА
Комментарии