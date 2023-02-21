«Панатинаикос» официально расстался с Деяном Радоничем

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Деян Радонич Пабло Ласо Баскетбол

«Панатинаикос» официально объявил об увольнении Деяна Радонича с поста главного тренера. Специалист возглавил команду минувшим летом.

Как сообщает Gazzetta.gr, стороны договорились о том, что Радонич получит всю зарплату за сезон-2022/23 и 50% положенной по контракту суммы за сезон-23/24.

До конца нынешнего сезона исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Христос Серелис. Также «Панатинаикос» ведет переговоры с Пабло ласо.

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