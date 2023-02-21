Пабло Ласо отклонил предложение сборной Израиля, хочет вернуться в Евролигу

Прославленный тренер отклонил предложение возглавить сборную Израиля. 55-летний специалист сообщил, что рассчитывает вернуться в один из клубов в следующем сезоне и попросил взять паузу в переговорах.

Представители Федерации баскетбола Израился заявили, что начнут рассматривать другие кандидатуры, но могут возобновить переговоры с Ласо, если не добьются успеха в поисках.

Ранее сообщалось,что Ласо входит в сферу интересов « ». В июне 2022 года испанец перенес сердечный приступ и был уволен из « », после чего оставался без работы.

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