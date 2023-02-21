«Панатинаикос» назначит Серелиса и.о. главного тренера до конца сезона. Клуб ведет переговоры с Ласо
«Панатинаикос» определился с кандидатурой сменщика главного тренера Деяна Радонича, который покидает клуб.
Как сообщает Gazzetta.gr, «Панатинаикос» наймет Христоса Серелиса на должность исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона-22/23.
Греческий гранд обсуждает с известным испанским специалистом Пабло Ласо возможность прихода в команду предстоящим летом.
Серелис в этом сезоне работал главным тренером «Лавриона». Ранее был членом тренерского штаба Георгиоса Вовораса в «Панатинаикосе».
Если «Пао» договорится с Ласо, Серелис останется в клубе в качестве помощника тренера.
Ласо остается без работы после перенесенного инфаркта и последовавшего затем увольнения из «Реала».
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