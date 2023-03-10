Дрэймонд Грин: «Меня не спровоцировать на технический, в этом разница между мной и Бруксом»

Форвард «Голден Стэйт» после поражения от « » (110:131) прокомментировал стычку с в конце первой половины встречи.

«Он думал, что спровоцирует меня, как обычно провоцируют его.

Я получаю технические, когда хочу получить технический. Меня не спровоцировать на технический. Наверное, в этом разница между мной и им.

Это был бы обоюдный технический, потому что он бы ответил. Но я не среагировал, поэтому ничего не было. Одного из нас легко спровоцировать, а другого нет», – сказал Грин.

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