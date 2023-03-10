Дрэймонд Грин: «Меня не спровоцировать на технический, в этом разница между мной и Бруксом»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после поражения от «Мемфиса» (110:131) прокомментировал стычку с Диллоном Бруксом в конце первой половины встречи.

«Он думал, что спровоцирует меня, как обычно провоцируют его.

Я получаю технические, когда хочу получить технический. Меня не спровоцировать на технический. Наверное, в этом разница между мной и им.

Это был бы обоюдный технический, потому что он бы ответил. Но я не среагировал, поэтому ничего не было. Одного из нас легко спровоцировать, а другого нет», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ладно бы Грин говорил так, но ему больше половины технарей прощают. Или у него там было штук 5, а у Брукса в три раза больше. Но нет, картина совершенно другая.
1. Брукс - 16 технарей
2. Дончич - 16 технарей
3. Грин - 15 технарей
4. Янг - 13 технарей
5. Эдвардс - 13 технарей
6. Пул - 12 технарей
7. Фокс - 11 технарей
8. Дюрант - 11 технарей
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
egro92
в 16-ом, получается, тоже хотел получить технический?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий