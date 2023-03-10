Дрэймонд Грин: «Меня не спровоцировать на технический, в этом разница между мной и Бруксом»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после поражения от «Мемфиса» (110:131) прокомментировал стычку с Диллоном Бруксом в конце первой половины встречи.
«Он думал, что спровоцирует меня, как обычно провоцируют его.
Я получаю технические, когда хочу получить технический. Меня не спровоцировать на технический. Наверное, в этом разница между мной и им.
Это был бы обоюдный технический, потому что он бы ответил. Но я не среагировал, поэтому ничего не было. Одного из нас легко спровоцировать, а другого нет», – сказал Грин.
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1. Брукс - 16 технарей
2. Дончич - 16 технарей
3. Грин - 15 технарей
4. Янг - 13 технарей
5. Эдвардс - 13 технарей
6. Пул - 12 технарей
7. Фокс - 11 технарей
8. Дюрант - 11 технарей