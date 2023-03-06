Тайриз Халибертон: «У меня довольно хорошая химия с центровыми»

Звездный разыгрывающий «Индианы» рассказал об опыте игры со своим партнером по команде .

«Нам просто нужно было поиграть вместе, вот и все. Я чувствую, что у меня была довольно хорошая химия с центровыми на протяжении всей моей карьеры в , и я знал, что игра с Майлзом ничем не будет отличаться.

Он привносит динамику, отличную от той, к которой я привык, своей способностью растягивать оборону. И он лучший блокирующий бросков, с которым я когда-либо играл, так что это придает мне уверенности в защите. Я могу больше рисковать.

Я думаю, это взаимно, когда он прикрывает мою спину, а я – его», – сказал разыгрывающий.

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