Тайриз Халибертон: «У меня довольно хорошая химия с центровыми»

Теги Индиана НБА Майлз Тернер Тайриз Халибертон Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Индианы» рассказал об опыте игры со своим партнером по команде Майлзом Тернером.

«Нам просто нужно было поиграть вместе, вот и все. Я чувствую, что у меня была довольно хорошая химия с центровыми на протяжении всей моей карьеры в НБА, и я знал, что игра с Майлзом ничем не будет отличаться.

Он привносит динамику, отличную от той, к которой я привык, своей способностью растягивать оборону. И он лучший блокирующий бросков, с которым я когда-либо играл, так что это придает мне уверенности в защите. Я могу больше рисковать.

Я думаю, это взаимно, когда он прикрывает мою спину, а я – его», – сказал разыгрывающий.

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