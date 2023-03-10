Тайриз Халибертон обновил рекорд карьеры – 19 передач в одном матче

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон набрал 29 очков и сделал 19 передач в победном матчем против « » (134:125 ОТ).

23-летний плеймейкер установил личный рекорд карьеры по количеству передач в одном матче – 19. 12 из своих 29 очков Тайриз набрал в дополнительной 5-минутке.

Халибертон реализовал 9 из 20 с игры, 2 из 9 из-за дуги, 9 из 10 с линии штрафных, а также сделал 2 подбора и всего 1 потерю за 38 минут на паркете.

«Пэйсерс» выиграли семь матчей подряд у «Рокетс», которые идут на предпоследнем месте в лиге с результатом 15–51. « » борется за выход в плей-ин (30-37).

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков