Тайриз Халибертон обновил рекорд карьеры – 19 передач в одном матче

Теги Хьюстон Индиана НБА видео Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон набрал 29 очков и сделал 19 передач в победном матчем против «Хьюстона» (134:125 ОТ).

23-летний плеймейкер установил личный рекорд карьеры по количеству передач в одном матче – 19. 12 из своих 29 очков Тайриз набрал в дополнительной 5-минутке.

Халибертон реализовал 9 из 20 с игры, 2 из 9 из-за дуги, 9 из 10 с линии штрафных, а также сделал 2 подбора и всего 1 потерю за 38 минут на паркете.

«Пэйсерс» выиграли семь матчей подряд у «Рокетс», которые идут на предпоследнем месте в лиге с результатом 15–51. «Индиана» борется за выход в плей-ин (30-37).

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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3 комментария

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Nightyork97
Карлайлу повезло, что после Дончича у него не хуже парень появился. В плане розыгрыша так точно.
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Azat LA
Кто-то буквально сегодня упоминал, что в ТОМ САМОМ обмене больше выиграли Кингс и Сабонис. Ох спорно. :)
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Сергей Шибаков
И 2(!) потери)
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