«Нью-Йорк» заключил двусторонний контракт с Мозесом Брауном
«Нью-Йорк» подписал двусторонний контракт с центровым Мозесом Брауном (23 года, 218 см).
Браун в нынешнем сезоне провел 34 матча за «Клипперс», набирая 4,6 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.
В НБА Мозес также играл за «Кливленд», «Даллас», «Оклахому» и «Портленд».
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