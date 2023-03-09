«Нью-Йорк» заключил двусторонний контракт с Мозесом Брауном

Теги переходы Нью-Йорк НБА Мозес Браун Баскетбол

«Нью-Йорк» подписал двусторонний контракт с центровым Мозесом Брауном (23 года, 218 см).

Браун в нынешнем сезоне провел 34 матча за «Клипперс», набирая 4,6 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

В НБА Мозес также играл за «Кливленд», «Даллас», «Оклахому» и «Портленд».

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1 комментарий

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2fat
Четвёртый центровой?
Чтобы посидеть посмотреть как другие по 42-44 минуты играют?
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