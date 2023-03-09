Иммануэл Куикли является фаворитом в борьбе за Лучшего шестого НБА по мнению букмекеров

Защитник « » Иммануэл Куикли является фаворитом на Лучшего шестого , согласно котировкам букмекеров.

Неделю назад баскетболист не входил даже в пятерку претендентов на награду.

После перерыва Матч всех звезд Куикли набирает в среднем 20,0 очка, 4,1 подбора, 3,1 передачи, при показателях в 50,5% попаданий с игры, 42,9% из-за дуги и 77,8% с линии штрафных бросков.

Полный список претендентов с актуальными котировками: («Никс») – 1.625

(«Милуоки») – 2

(«Клипперс») – 26

(«Милуоки»), («Сакраменто») и («Филадельфия») – 67