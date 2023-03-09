Иммануэл Куикли является фаворитом в борьбе за Лучшего шестого НБА по мнению букмекеров

Теги Нью-Йорк НБА Бобби Портис Норман Пауэлл Малкольм Брогдон Малик Монк Тайриз Макси Иммануэл Куикли Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли является фаворитом на Лучшего шестого НБА, согласно котировкам букмекеров.

Неделю назад баскетболист не входил даже в пятерку претендентов на награду.

После перерыва Матч всех звезд Куикли набирает в среднем 20,0 очка, 4,1 подбора, 3,1 передачи, при показателях в 50,5% попаданий с игры, 42,9% из-за дуги и 77,8% с линии штрафных бросков.

Полный список претендентов с актуальными котировками: Иммануэл Куикли («Никс») – 1.625

Малкольм Брогдон («Милуоки») – 2

Норман Пауэлл («Клипперс») – 26

Бобби Портис («Милуоки»), Малик Монк («Сакраменто») и Тайриз Макси («Филадельфия») – 67

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий