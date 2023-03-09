Иммануэл Куикли является фаворитом в борьбе за Лучшего шестого НБА по мнению букмекеров
Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли является фаворитом на Лучшего шестого НБА, согласно котировкам букмекеров.
Неделю назад баскетболист не входил даже в пятерку претендентов на награду.
После перерыва Матч всех звезд Куикли набирает в среднем 20,0 очка, 4,1 подбора, 3,1 передачи, при показателях в 50,5% попаданий с игры, 42,9% из-за дуги и 77,8% с линии штрафных бросков.
Полный список претендентов с актуальными котировками: Иммануэл Куикли («Никс») – 1.625
Малкольм Брогдон («Милуоки») – 2
Норман Пауэлл («Клипперс») – 26
Бобби Портис («Милуоки»), Малик Монк («Сакраменто») и Тайриз Макси («Филадельфия») – 67
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