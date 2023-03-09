Прокуратура Бостона в среду опубликовала уведомление о том, что с баскетбольного тренера Роба Макклэнэгана сняты обвинения в изнасиловании.

43-летний Макклэнэган был арестован в Род-Айленде в ноябре прошлого года как скрывающийся от правосудия. Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании с использованием наркотических препаратов в связи с предполагаемым инцидентом с женщиной в центре Бостона.

Помощник окружного прокурора округа Саффолк Кевин Хейден в среду заявил, что «на основе обзора всех имеющихся доказательств, включая информацию, появившуюся после ареста подсудимого, Массачусетс не может доказать предъявленные обвинения».

На своем сайте Макклэнэган называет себя «тренером по развитию баскетбольных навыков», который работал с лучшими игроками . Он утверждает, что помогал бывшим MVP лиги: , , и .

Макклэнэгэн играл за команду университета Сиракьюз в 1998-2001 годах.

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