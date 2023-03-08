Шон Маркс, скорее всего, останется на посту генерального менеджера «Нетс»

Теги Бруклин Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Ожидается, что Шон Маркс останется на посту генерального менеджера «Бруклина» в следующем сезоне, сообщает The New York Post.

По словам источников, несмотря на провальную перестройку, которая закончилась уходом из команды Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, владельцы «Нетс» не планируют увольнять Маркса.

«Нетс» выиграли три матча подряд и занимают 6-е место в Восточной конференции с результатом 37-28.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

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4 комментария

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Mr.Trol
Опять же, он получил суперзвезду на пике, он должен был это сделать. Остальное лирика. Все не сошлось, Кайри стал тупить, атмосфера испортилась.
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Батя ивана
Ответ Mr.Trol
Он сделал то, что должен был, собрал 3 суперзвезды в клубе, причём все на пике или около пика. Не рассчитал только совместимость характеров.
Обмен Хардена стал стратегической ошибкой для Брукли, не будь Бороды, Нетс были бы гораздо сильнее с Аленом, пиками и без Симмонса
Ну и Неша поддерживал именно Маркс
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Mr.Trol
Ответ Батя ивана
Ну да, зачем менять менеджера, который так отлично справляется)
Он сделал то, что должен был, собрал 3 суперзвезды в клубе, причём все на пике или около пика. Не рассчитал только совместимость характеров.
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Батя ивана
Ну да, зачем менять менеджера, который так отлично справляется)
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