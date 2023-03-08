Шон Маркс, скорее всего, останется на посту генерального менеджера «Нетс»
Ожидается, что Шон Маркс останется на посту генерального менеджера «Бруклина» в следующем сезоне, сообщает The New York Post.
По словам источников, несмотря на провальную перестройку, которая закончилась уходом из команды Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, владельцы «Нетс» не планируют увольнять Маркса.
«Нетс» выиграли три матча подряд и занимают 6-е место в Восточной конференции с результатом 37-28.
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?
Ну и Неша поддерживал именно Маркс