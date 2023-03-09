Яннис Адетокумбо: «У меня не было возможности испытать эмоции студенческого баскетбола»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо ответил жалеет ли, что никогда не участвовал в студенческом баскетболе.

«Это действительно хороший вопрос, на самом деле. Я действительно много думаю об этом. Вы видите всех этих игроков из колледжа – когда они попадают в лигу, они рассказывают о своем опыте и о том, как это было весело, и насколько другой была среда для них.

Я приехал в НБА, когда мне было 18 лет. У меня не было возможности почувствовать себя рядом с однокурсниками: поднимать тяжести по утрам, идти на занятия, потом идти на тренировку, видеть столько болельщиков на игре.

У меня не было возможности испытать это. Я сразу приехал сюда. Так что я определенно хотел бы поступить в колледж и получить такой опыт. Когда мне было 15 лет, мной интересовался только университет Олд Доминион. Это было мое единственное предложение», – заключил Адетокумбо.

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1 комментарий

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Марсель Объелся
Олд Доминион к успеху шел
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