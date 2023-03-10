Фред Ванвлит оштрафован на 30 000 долларов за публичную критику судейства
НБА оштрафовала разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита на 30 000 долларов за публичную критику судейства.
Ванвлит резко высказался о судье Бене Тэйлоре после поражения «Рэпторс» от «Клипперс» со счетом 100:108 в среду. Игрок назвал технический фол, который он получил в третьей четверти от опытного судьи, «чушью».
«Большинство судей стараются. Мне нравятся многие судьи, они выкладываются, они честны, с ними легко общаться. Но есть и такие, которым нравится быть мудаками и портить игру.
Меня оштрафуют, я не против, пусть так, но судья Бен Тэйлор был сегодня чертовски ужасен. В большинстве случаев в судейской тройке присутствует один или два человека, которые портят игру. В нашем случае подобное происходит в двух матчах подряд», – заявил Ванвлит.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
Комментарии