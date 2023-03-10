Фред Ванвлит оштрафован на 30 000 долларов за публичную критику судейства

Теги Торонто НБА штрафы судьи Фред Ванвлит Баскетбол

НБА оштрафовала разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита на 30 000 долларов за публичную критику судейства.

Ванвлит резко высказался о судье Бене Тэйлоре после поражения «Рэпторс» от «Клипперс» со счетом 100:108 в среду. Игрок назвал технический фол, который он получил в третьей четверти от опытного судьи, «чушью».

«Большинство судей стараются. Мне нравятся многие судьи, они выкладываются, они честны, с ними легко общаться. Но есть и такие, которым нравится быть мудаками и портить игру.

Меня оштрафуют, я не против, пусть так, но судья Бен Тэйлор был сегодня чертовски ужасен. В большинстве случаев в судейской тройке присутствует один или два человека, которые портят игру. В нашем случае подобное происходит в двух матчах подряд», – заявил Ванвлит.

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