Фред Ванвлит подписал контракт с Klutch Sports Group

Теги возможные переходы Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит подписал контракт с агентством Klutch Sports Group, которое базируется в Лос-Анджелесе.

28-летний игрок предстоящим летом может стать свободным агентом, если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2023/24 (22,8 млн долларов).

Основателем Klutch Sports Group является Рич Пол, лучший друг и агент звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Среди его клиентов такие игроки, как Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Бен Симмонс, Зак Лавин, Лонзо Болл и Де’Аарон Фокс.

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1 комментарий

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Fungus_Amongus
Хорошо, что ЛАК не отдали за него Мэнна и пик 2028. Пусть Торонто сами думают выдавать ли бросающему 39% с игры ВанФлиту что-то вроде 120/4 или лучше отпустить. Там у них в Торонто вообще эпидемия этого Клатч Спортс. Ануноби, Трент Джуниор, а также тренер Нерс тоже в этом агенстве. Причем у Трента Джуниора тоже контракт заканчивается (непонятно, воспользуется ли опцией игрока), а что делать с Ануноби придется думать весь следующий сезон (если летом не обменяют). Тот от опции на сезон 2024-24 наверняка откажется, если спада в игре не будет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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