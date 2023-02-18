Фред Ванвлит подписал контракт с Klutch Sports Group

Разыгрывающий « » подписал контракт с агентством Klutch Sports Group, которое базируется в Лос-Анджелесе.

28-летний игрок предстоящим летом может стать свободным агентом, если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2023/24 (22,8 млн долларов).

Основателем Klutch Sports Group является Рич Пол, лучший друг и агент звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Среди его клиентов такие игроки, как Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Бен Симмонс, Зак Лавин, Лонзо Болл и Де’Аарон Фокс.

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