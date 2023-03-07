«В какой-то момент игра полетела к чертям». Фред Ванвлит раскритиковал судейство в матче против «Наггетс»

Разыгрывающий « » раскритиковал судейство в концовке матча против « » (114:118).

«Мы были готовы принять вызов. Но в какой-то момент игра просто полетела к чертям.

Обидно, когда отличный матч испорчен», – сказал Ванвлит.

За 28,3 секунды до завершения четвертой четверти при «+1» в пользу «Наггетс» судьи зафиксировали нарушение у центрового канадцев Якоба Пелтля. В последовавшей паузе судья Скотт Фостер выписал технический фол Скотти Барнсу и удалил того с площадки.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл