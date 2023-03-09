«В этой лиге есть множество бездельников просто ворующих деньги». Шакил О’Нил согласился с заявлением Леброна Джеймса.

Член Зала Славы Шакил О’Нил прокомментировал цитату звездного форварда « » .

Ранее 4-кратный MVP заявил, что его сын Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков.

«Он прав. В этой лиге есть множество бездельников просто ворующих деньги.

И я сказал это так, как я сказал. Можете записать, сфотографировать, выставить в социальные сети. В этой лиге есть множество бездельников просто ворующих деньги», – повторил легендарный центровой.

Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили