«В этой лиге есть множество бездельников просто ворующих деньги». Шакил О’Нил согласился с заявлением Леброна Джеймса.

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Член Зала Славы Шакил О’Нил прокомментировал цитату звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Ранее 4-кратный MVP заявил, что его сын Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков.

«Он прав. В этой лиге есть множество бездельников просто ворующих деньги.

И я сказал это так, как я сказал. Можете записать, сфотографировать, выставить в социальные сети. В этой лиге есть множество бездельников просто ворующих деньги», – повторил легендарный центровой.

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2 комментария

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Bartez1986
это он про РПЛ?
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raam
Я что-то пропустил, с каких пор Хаслем стал столько хейта получать?
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